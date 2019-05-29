Skandal kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında karar verildi

"ZÜMRÜT Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
SAVCILIK SORUŞTURMA AÇMIŞTI
Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Şevki ve Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.