Siyasete yıllarını veren Bahçeli’den bir ilk

BİR süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezine geldi. Bahçeli'yi partililer coşkuyla karşıladı.

İKİ DETAY ŞAŞIRTTI

Türk siyasetinin yap taşlarından Devlet Bahçeli'nin ilk kez sakal bırakması ise bu anlara damga vurdu. Ayrıca Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle zayıfladığı da gözlerden kaçmadı.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavinin ardından istirahate çekilmişti. Uzun bir aranın ardından MHP lideri bugün mesaiye başladı.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun aradan sonra ilk kez görüntülenen MHP lideri Bahçeli'nin yorgun olduğu gözlenirken açıklama yapmayan Devlet Bahçeli,Bozkurt işareti yapmakla yetindi.

BAHÇELİ MESAİYE BAŞLADI

MHP lideri 22 gün aradan sonra siyasete geri döndü. Bahçeli tedavisinin tamamlanmasından sonra Genel Merkeze geldi. Bahçeli'nin ilk defa sakallı görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.