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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Siyasete Abdullah Gül bombası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki yükselişten eski cumhurbaşkanı Gül'ün siyasete dönüp dönmeyeceğine kadar her konuda çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir soruya ''Hayırlı olur, isabetli olur'' yorumunda bulundu

Siyasete Abdullah Gül bombası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki yükselişten eski cumhurbaşkanı Gül'ün siyasete dönüp dönmeyeceğine kadar her konuda çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir soruya ''Hayırlı olur, isabetli olur'' yorumunda bulundu

06 Mart 2015 Cuma 15:13
Siyasete Abdullah Gül bombası
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ERDOĞAN, basın mensuplarının sorularına şu yanıtları verdi:
"DOLARA AŞIRI YATIRIM YAPANLAR YAYA KALABİLİR"
Şu son gelişmeler tamamıyla dolar Euro arasındaki parite konusudur. Bunu bir kenara koymak suretiyle ortaya bazı iddialar atmak çok yanlıştır.
Şu anda faiz lobisi veya dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım.
"ONLARLA GÖRÜŞECEĞİM"
Burada yapılan spekülasyon doları piyasadan çekelim MB’yi köşeye sıkıştıralım merkez bankası’nın tavrı önem arz ediyor.
MB Başkanı ve Başbakan Yardımcısı'nın talepleri var. ABD dönüşü kendileriyle değerlendirmeleri yapacağız.
"ABDULLAH GÜL’ÜN ADAYLIĞI İSABETLİ OLUR"
Adaylık konusu Abdullah Bey’in kendi takdiridir. Geçen hafta kendisiyle bir görüşme yaptım. Babasının rahatsızlığı sebebiyle aradım şifa dileğinde bulundum.
Vereceği karar güzel de olur. Hayırlı olur. İsabetli olur. Ama karar Abdullah Bey’indir.
HAKAN FİDAN'IN ADAYLIĞI
Düşüncelerimi daha önce de söyledim. Bundan sonraki süreç tamamen Hakan Bey’in kendisine aittir.
F4 KAZASI
Hava Kuvvetleri Komutanımız nedir, ne değildir incelemesini yapacaklar. Bütün bunların değerlendirmesini yaptıktan sonra işin nihai kararı verilecektir. Şu anda bu tür uçaklardan elimizde 47 tane var, çalışmadan sonra nihai karar verilecektir

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Son Güncelleme: 06.03.2015 12:32
Anahtar Kelimeler:
F4 KazasıTürk Metal Sendikası Kadın İşçileri 20. Büyük KurultayıMülteciCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
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ali veli 2015-03-06 12:39:42

seçim yaklaşti başörtüsü karti tekrar gündeme alindi. kabataş yalani tekrar parlatilip parti lideri gibi davranan "tarafsiz" cumhurbaskaninin diline pelesenk oldu!

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