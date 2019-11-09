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Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazeleriyle ilgili kriz çözüldü

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Mersin'de bulunan üvey kardeşler ise, cenazelerin aile dostu Serpil Alkan tarafından alınmasını onayladı.

GÜNDEM 09.11.2019, 17:31
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazeleriyle ilgili kriz çözüldü
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FATİH'TE evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazelerini almak için girişimlerde bulunan 33 yıllık arkadaşları olduğunu belirten Serpil Alkan'a Mersin'de bulunan üvey kardeşler onay verdi. Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmayı bekliyor. Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için uğraş veriyor.

AVUKATI ÜVEY KARDEŞLERLE KONUŞTU 

Bugün de Avukat Aydın Egemen ile beraber Adli Tıp Kurumu'na gelen Serpil Alkan, 4 kardeşin Mersin'de bulunan üvey kardeşlerinden biriyle telefonda görüştü. Cenazelerin alınması için yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Serpil Alkan, üvey kardeşlerin cenazelerin alınması için kendisine onay verdiğini söyledi. Mersin'den üvey kardeşler tarafından yazılmış dilekçe beklediklerini ifade eden Alkan şöyle konuştu:

"MERSİN'DEN KAĞIT BEKLİYORUZ"

"Şimdi kardeşlerinden bu savcılıkta bulunan kağıdı bekliyoruz. Telefonla da görüştüm. En azından ulaşabildik yoksa bunların cenazeleri ortada kalacaktı ve kimsesizler mezarlığına gidecekti. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Nebile hanım onay verdi. 'Zaten bizde kimse istemiyor, bebeğim var, yatalak amcam var' dedi. 'Biz alamayacağız. Televizyonlarda gördüm, ben de iki gündür uyuyamıyorum, üzülüyorum. Ben de görmek isterdim ama onlar bizimle görüşmek istemediler' dedi. Benden kardeşlerinin resimlerini istedi.Şimdi Mersin'den kağıt bekliyoruz." NE OLMUŞTU? İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD ve polis ekiplerince yaklaşık 2,5 saat inceleme yapılmıştı.

#siyanür #İntihar #Cenaze #fatih #İstanbul
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