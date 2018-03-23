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Sivilleri kalkan yapıp kaçmışlar

HÜKÜMETTE üst düzeyde yapılan Afrin değerlendirmelerinde, operasyonda son hafta yaşananlarla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. 18 Mart’ta Afrin’e girilmesinden üç gün önce, Ankara’da hareketli saatler yaşandı. 15 Mart Perşembe gecesi saat 22.30’da, Afrin’deki terörist unsurların bombalanacağı haberi geldi

Sivilleri kalkan yapıp kaçmışlar

HÜKÜMETTE üst düzeyde yapılan Afrin değerlendirmelerinde, operasyonda son hafta yaşananlarla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. 18 Mart’ta Afrin’e girilmesinden üç gün önce, Ankara’da hareketli saatler yaşandı. 15 Mart Perşembe gecesi saat 22.30’da, Afrin’deki terörist unsurların bombalanacağı haberi geldi

23 Mart 2018 Cuma 07:59
Sivilleri kalkan yapıp kaçmışlar
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SİVİL KAYIP OLMASIN DİYE

TSK’nın bu kararı, teröristlerin yönetici kadrosunun, sivil konvoyların arasında silahsız olarak şehri terk etmeye başladığı haberleri üzerine askıya alındı. Çok sayıda sivil kaybın olmaması için operasyon yapılmadı. Kısa süre sonra şehirde kalan yerel teröristlerin de yönetici kadronun hemen ardından Afrin’den kaçtığı tespit edildi. Terör örgütü YPG’deki bu hızlı tavır değişikliğinin, ABD ile yapılan danışmalardan sonra alındığı bilgisi paylaşıldı.

KUŞATMANIN BAŞARISI

TSK’nın sadece belli bölgelerde konuşlanmayıp Afrin’in tamamını kuşatmasının da alınan sonuçta etkisi olduğu kaydedildi. Afrin içindeki terörist grupların, birden fazla bölgeyi savunmak için dağılmak zorunda kaldıkları, bu nedenle de kontrolü kaybettikleri bilgisi paylaşıldı. Bu strateji nedeniyle toplu halde hareket edemeyen terörist grupların çareyi Afrin dışına çıkmakta bulduğu iddia edildi.

Türkiye’nin bundan sonraki harekât stratejisinin ‘yavaşlamak’ olduğu belirtiliyor. Afrin’in temizlenmesi ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle başka yerleşim yerleri ve bölgelerle ilgili olarak hızlı karar verilmeyecek. Menbiç veya Fırat’ın doğusuyla ilgili harekât, ABD’nin yeni dışişleri bakanıyla yapılacak temaslardan sonra gündem başlığı oluşturacak.

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