Site sakinlerinden ağaç kesimine tepki

KUMBAHÇE Mahallesi, Akçabük Sokak’taki Gencer Sitesi’ndeki 15 çam ağacının dalları, iddiaya göre deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesildi. Site yönetimi, vinç ve merdiven yardımıyla tepeden aşağıya doğru kestiği çam ağaçlarının dallarınıÿodun haline getirirken, site sakinleri duruma tepki gösterdi. Yapılanın ’ağaç katliamı’ olduğunu ileri süren site sakinleri, sitenin yöneticisi Ünal Salarvan ile tartıştı, kesimin bir an önce durdurulmasını istedi. Ancak buna rağmen kesimin devam etmesi üzerine site sakinleri ve mahalleli durumu Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum Orman İşletme Şefliği’ne bildirdi. Siteye gelen Zabıta ve Orman İşletme Şefliği görevlileri, kesimi durdurup soruşturma başlattı. Kesilip, odun haline getirilen ağaç dallarına el konulup, tutanak tutuldu.

’40 DERECEDE BUDAMA OLUR MU?’

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen 59 yaşındaki Cemil Güvercin,ÿasırlık çam ağaçlarının güpegündüz kesildiğini görünce şoke olduklarını belirterek şöyle dedi:"Bu ağaçların kesimi için Belediye ve Orman İdaresi’nden kesim izni alınması gerekir. Aksi takdirde çam ağacının yaprağına bile dokunamazsınız. Sorduğumuzda, ’Ağaçları kesmiyoruz, buduyoruz’ dediler. 40 derece sıcak havada budama mı olur? Araştırdık, meğerse evlerinin manzarası kapanıyor, denizi göremiyorlar diye ağaçları kesiyorlarmış. İzinleri de yok. Orman ve belediye yetkililerini arayarak müdahale edilmesini ve kesimin durdurulmasını sağladık."

’DENİZİNİZ BATSIN’

Mahalle sakinlerinden 47 yaşındaki Murat Aslanda, "Nasıl bir ülkede yaşar olduk. ’iki fidan dikip, yanan ormanlık alanları yeşillendirelim, çevremizi yeşil tutalım’ derken, acımasızca iş makineleri ve baltalarla ağaçları kesip odun yaptılar. Deniz manzaraları kapanıyormuş. Deniziniz batsın. Bu resmen ağaç katliamı. Savcılığa suç duyurusunda bulunup, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyeceğim" diye konuştu.

’NE VAR 5- 6 AĞAÇ KESTİYSEK?’

Gencer Sitesi YöneticisiÿÜnal Salarvan yaşananları görüntüleyen basın mensuplarına, "Belgesel mi çekiyorsunuz? Ne var şurada 5- 6 ağaç kestiysek? Sizi mahkemeye vereceğim" diyerek tepki gösterdi. Ağaçları kesmek için Bodrum Orman İşletme Şefliği’nden izni olduğunu ileri süren Salarvan, "Ağaçlar evlere zarar vermeye başlamıştı o nedenle kestik. Büyütülecek ne var bunda" dedi. Salavran’ın orman ve zabıta memurlarına izin belgesi diye gösterdiği belgenin ağaçların kesilmesi için izin almak üzere orman şefliğine verdiği dilekçe olduğu ortaya çıktı.