Şişli Belediyesi'nden 500 milyon dolarlık Mustafa Sarıgül hamlesi

İSTANBUL Şişli Belediyesi, yerel seçimler sonrası ilk meclis toplantısını dün yaptı. İlk toplantıya CHP'den belediye meclis üyesi seçilen tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü de katıldı. Toplantısının ilk gündemlerinden biri, 2 dönem önceki belediye başkanı DSP’li Mustafa Sarıgül’ün belediyeye ait malları başında olduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu Vakfı üzerine geçirdiği kararlar oldu.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Sarıgül’ün, 2012 ve 2013 yıllarında aralarında Şişli Belediyesi eski Hizmet Binası’nın da olduğu, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare, toplam değeri ise 500 milyon dolar olan 1 taşınmazı bedelsiz, 8 taşınmazı ise 30 yıl süreyle 1 TL karşılığında kendi vakfına intifa ettirdiği kararlar CHP ve AKP’li üyelerin oylarıyla iptal edildi.

Oylama sırasında konuşan DSP’li üye Bayram Özata kararın aceleyle alınmasını eleştirirken, CHP’li başkanı Muammer Keskin ise eleştiriye “Aksine gecikmiş bir karardır. Şişli halkının mallarını, mülklerini yeniden Şişli halkına iade edeceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız; şeffaf, hesap veren, denetime açık bir yönetim sergileyeceğiz” dedi. İptal kararlarının tapu dairesine gönderilmesiyle birlikte mülklerin iade süreci başlamış olacak.

İnönü de yeltenmiş, belediye meclisinden geçirememişti

Belediye mülklerinin Sarıgül’e ait vakıftan alınması, 2016 yılında Hayri İnönü’nün başkanlığında da belediye meclisinin gündemine gelmiş ancak iptal için yapılan oylamada yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. İnönü bunun üzerine mülklerin devrini mahkemeye taşımıştı.

Muammer Keskin ise seçim kampanyasında mülkleri yeniden Şişli halkına iade edeceklerinin sözünü vermişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 14:48