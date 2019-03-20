Şırnak'ta hain tuzak! 1 şehit ve 1 yaralımız var

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu. Saldırı sonucunda 1 asker de yaralandı.

EYP PATLADI

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan EYP infilak etti.

1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı EYP infilak ettirilmesi sonucu Cizre Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Yaralı asker , helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.