Sırlarıyla hayata veda eden isim, son yolculuğuna uğurlanıyor

GENELKURMAY eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde kızı Bengü Büyükanıt babasına vedası ise görenleri kahretti.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

BİR HAFTA İÇİNDE KAYBETTİ

Bir hafta içerisinde hem annesini hem babasını kaybeden Bengü Büyükanıt, tabutun başında bekleyip uzun süre gözyaşı döktü. Bengü Büyükanıt'ın halini görenler kahroldu.