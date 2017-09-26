Şirket yöneticilerine 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen özel şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyeliği yapan 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis, bu sabah 17 adrese yaptığı eşzamanlı operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarında incelemeye başlandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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