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Siren seslerini duyan Baykal günlerden 10 Kasım olduğunu anladı

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru, duayen siyasetçinin duyduğu siren seslerinden, bugünün 10 Kasım olduğunu anladığını söyledi

Siren seslerini duyan Baykal günlerden 10 Kasım olduğunu anladı

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru, duayen siyasetçinin duyduğu siren seslerinden, bugünün 10 Kasım olduğunu anladığını söyledi

10 Kasım 2017 Cuma 18:46
Siren seslerini duyan Baykal günlerden 10 Kasım olduğunu anladı
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ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Erkan İbiş,  CHP eski Genel Başkanı ve  Antalya  Milletvekili  Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İbiş, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili "Bilinci giderek açılıyor, uyanık kalma süresi arttı. Bugün sirenlerden 10 Kasım olduğunu anladı. Bazı sorulara yazarak yanıt veriyor. Kendi ismini ve oğlunun ismini kağıda yazabiliyor" dedi.

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Son Güncelleme: 10.11.2017 19:03
Anahtar Kelimeler:
GüncelPolitikaDeniz BaykalErkan İbişAnkara ÜniversitesiCumhuriyet Halk Partisi
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