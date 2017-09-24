'Sırada yeni başkanlar var'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadir Topbaş'ın istifasından sonraki gelişmeleri şöyle anlattı: 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa süre sonra AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın yaptığı açıklamayı hatırlatan Tekin, “Kaya 58 belediye başkanı, 608 de belediye meclis üyesi hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığını söyledi. Bu açıklamadan sonra 7 belediye başkanını istifa ettirdiler. İstifa edenlerin yerine kendi içlerinde seçim yaptırdılar. O başkanlardan 5'i tutuksuz, 2'si ise tutuklu yargılanıyor. Şimdi sormak gerekiyor, 58 belediye başkanı kim? 7'sini anladık. 8'incinin de Kadir Topbaş olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan 50 belediye başkanının kimler olduğu açıklanmalı. Bu belediye başkanlarıyla ilgili soruşturmaları cumhuriyet savcıları yaptı mı, yapmadı mı?” dedi. Bazı belediye başkanlarının istifa ettirilmek istendiğini öne süren Tekin şöyle devam etti: “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluğa ve FETÖ'ye adı karışan belediye başkanlarının çekilmesini, istifa etmesini istemişti. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, son 15 yılda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük imar hırsızlıklarının yaşandığını söylemişti. Kanun herkese eşit uygulanmıyor. Bakıyorsunuz istifa ettirilen AKP'li il belediye başkanının yerine seçim yaptırılıyor, aynı ilin ilçesinde AKP'li olmayan belediye başkanı alındığında yerine kayyum atanıyor.”