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Sınırları "Hızır" bekleyecek

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı pazarındaki yeni oyuncularından Katmerciler'in taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk kez envantere girecek

Sınırları "Hızır" bekleyecek

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı pazarındaki yeni oyuncularından Katmerciler'in taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk kez envantere girecek

08 Ekim 2017 Pazar 11:59
Sınırları "Hızır" bekleyecek
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BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden,  Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılması  için yaklaşık 30 milyon avro bedelli mobil gözetleme araçları tedariki işini alan  ASELSAN, bu kapsamda kullanılacak araçlar için tercihini Katmerciler'den yana  kullandı.
 
ASELSAN, Katmerciler ile 4x4 mobil gözetleme araçları için yaklaşık  10,5 milyon avroluk 2 sözleşme imzaladı. Sözleşmelere konu teslimatlar gelecek  yıl gerçekleştirilecek.
 
Mobil gözetleme araçları tedariki konusunda kurulan iş ilişkileri hem  ASELSAN hem de Katmerciler açısından ilkleri barındırıyor.
 
ASELSAN, bu kapsamda ilk defa taktik tekerlekli zırhlı araç odaklı bir  işte ana yüklenicilik görevini üstlendi.
 
Katmerciler ise Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile girdiği  savunma sanayisinde daha sonra geliştirdiği taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk  kez sahada kullanıma sunacak. Böylece şirketin taktik tekerlekli zırhlı araç  ailesinin bir ürünü envantere girmiş olacak.
 
NATO standartlarında, yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine  sahip, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı Hızır, Türkiye ve AB  sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasında görev alacak.
 
Yüksek koruma ve performansa sahip
 
Hızır'ın lansmanı geçen yılın kasım ayında "3'üncü High-Tech Port by  MÜSİAD" da yapıldı. Katmerciler'in tasarlayıp geliştirdiği araç, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sektöre tanıtıldı.
 
Hızır, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel  ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.
 
Toplam 9 personel kapasiteli, balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve  el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip araç, kırsal ve  kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek  şekilde tasarlandı.
 
Bu özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için güven  artıran bir araç olarak donatılan Hızır, komuta kontrol aracı, kimyasal,  biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah  sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans, sınır güvenliği aracı, keşif aracı  gibi çeşitli konfigürasyonlarda görev yapabiliyor.
 
Hızır, çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform  aracı özellikleriyle dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Hazine MüsteşarlığıTürk Savunma SanayisiKatmercilerAB
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