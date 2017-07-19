Sınırında PKK/PYD'li 2 terörist yakalandı

GÜVENLİK güçleri, merkeze bağlı Gülbaba köyü sınır hattında, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.Terör örgütü PKK/PYD mensubu oldukları belirlenen teröristler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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