Sınırına obüs topu sevkıyatı

SURİYE'NİN Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi. Tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.
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