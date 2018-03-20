Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı

EDİRNE'NİN Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün saat 23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.
HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtilen Türk'ün sınırda tutulduğu öğrenildi.
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