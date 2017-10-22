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Sınırda zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralandı

Kilis’te Suriye sınırında devriye gezen zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Sınırda zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralandı

Kilis’te Suriye sınırında devriye gezen zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

22 Ekim 2017 Pazar 12:00
Sınırda zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralandı
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BU sabah saat 10.00 sıralarında 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye sınırında devriye gezen zırhlı araç, arazinin eğilimli olması nedeniyle devrildi.
Kazada yaralanan 8 asker, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Yaralı 8 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KilisSuriyeE Suriye SınırıŞehit Mehmet Hudut Karakolu
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