Sınırda zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralandı

BU sabah saat 10.00 sıralarında 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesind e Suriye sınırı nda devriye gezen zırhlı araç, arazinin eğilimli olması nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan 8 asker, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 8 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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