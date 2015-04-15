Sınırda sıcak gelişme

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki çatışma ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte Çukurca ilçesindeki sınır boylarına yapılan askeri sevkiyat hız kazandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan hareket ederek çarşı merkezindeki Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi’nde ilerleyen mayına dayanıklı ‘kirpi7 adı verilen 70 araç, sinyal bozucu jammer eşliğinde Çukurca ilçesi istikametine gitti. Asker, silah ve mühimmat taşıdığı öğrenilen konvoyun Irak'ın sıfır noktasında bulunan ve daha önce tacizlerin yapıldığı Üzümlü, Uzundere, Kavuşak, Işıklı ve Tiyar bölgelerindeki askeri üslere yerleştirileceği belirtildi

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