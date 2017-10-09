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Sınırda ilk saldırı

İdlib intihali kapsamında temaslarda bulunmak için sınırı geçen Türk heyetine teröristlerce saldırı düzenlendi

Sınırda ilk saldırı

İdlib intihali kapsamında temaslarda bulunmak için sınırı geçen Türk heyetine teröristlerce saldırı düzenlendi

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:18
Sınırda ilk saldırı
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BÖLGEDEKİ muhalif grupların refakatiyle terör örgütü PKK/PYD’nin sınır mevzilerinin yeraldığı Saman Kale bölgesine giden 3 araçlık Türk konvoyu 8 saat boyunca içeride kaldı. 
Daha sonra bölgenin hemen güneyindeki Dar ed-Izze’ye geçen Türk heyetine PYD’li teröristlerce saldırı düzenlendi. Afrin güneyindeki PYD’li teröristlerin top atışı, Türk heyetinin 200 metre yakınına düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibIntihalPKKPYD
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