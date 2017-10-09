Sınırda ilk saldırı

BÖLGEDEKİ muhalif grupların refakatiyle terör örgütü PKK / PYD ’nin sınır mevzilerinin yeraldığı Saman Kale bölgesine giden 3 araçlık Türk konvoyu 8 saat boyunca içeride kaldı. Daha sonra bölgenin hemen güneyindeki Dar ed-Izze’ye geçen Türk heyetine PYD’li teröristlerce saldırı düzenlendi. Afrin güneyindeki PYD’li teröristlerin top atışı, Türk heyetinin 200 metre yakınına düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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