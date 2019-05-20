Sınırda gerilim! Rusya hafta sonu saldırıya uğradığını açıkladı

RUSYA Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştiği belirtildi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada El Nusra'nın Rusya'ya ait Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne 6 kez roketli saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ İLE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre El Nusra militanları, dün akşam Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırı düzenledi.

Açıklamada, "Suriye ordusunun 18 Mayıs saat 00:00 itibarıyla tamamen ateş kesmesine rağmen İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki El Nusra militanları ateşe devam etti. 19 Mayıs saat 20:00 sularında militanlar 6 roket fırlattı. Üsteki nöbetçi hava savunma sistemleri güçleri, tüm roketleri imha etti" dendi.

Bakanlık, saldırılar sonucu ölü ya da yaralı olmadığını, üste hiçbir yapının zarar görmediğini bildirdi.