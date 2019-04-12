Sınırda ele geçirildi! 1 milyon 500 bin adet...

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Sınırda ele geçirildi! 1 milyon 500 bin adet...
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KİLİS'TE, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/PKK üyelerinin, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 
 
Merkeze bağlı Çerçili köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede, 5 çuval içerisinde 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
 

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