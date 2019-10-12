Sınırda Ece Üner rüzgarı! Yayında üç kere tekrarladığı söze övgü yağdı
PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden bir diğer haber spikeri Ece Üner, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden beri sınırın sıfır noktasından yaptığı yayınlarla dikkat çekiyor. Üner'in yayın sırasında 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna sosyal medyada övgü yağdı.
TOPLUMSAL olaylarda tepkisini haber sunarken çekinmeden dile getiren Ece Üner şimdi de sınır hattında operasyonun nabzını tutuyor.
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN İSİM OLDU
Habertürk ekibinin kurşunların hedefi olduğu anlarda da bölgede bulunan Üner dün de jandarmanın, polisin, özel harekatın 'boşaltın' dediği Ceylanpınar sokaklarından canlı yayınlarına devam etti. Günde 20 havan mermisinin düştüğü sokaklardan gelişmeleri aktaran deneyimli sunucu yaptığı yayınlarla sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.
3 YAŞINDAKİ KIZINI BIRAKIP GİTTİ
Başarılı sunucu çatışmanın yayınlar sırasında TSK'dan bahsederken üstüne basa basa 'Şanlı ordumuz' ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.3 yaşındaki kızını bırakıp operasyonun olduğu bölgeye giden Ece Üner'e sosyal medyada kullanıcılarından övgü yağdı.
3 YAŞINDAKİ KIZINI BIRAKIP GİTTİ
Başarılı sunucu çatışmanın yayınlar sırasında TSK'dan bahsederken üstüne basa basa 'Şanlı ordumuz' ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.3 yaşındaki kızını bırakıp operasyonun olduğu bölgeye giden Ece Üner'e sosyal medyada kullanıcılarından övgü yağdı.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:36
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2