Sınırda devir teslim!

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı’nın karşısındaki Halil İbrahim Sınır Kapısı, dün sabah saatlerinde itibaren Kürt Bölgesel Yönetimi’nden Bağdat hükümetine devredildi. Sınır kapısının devredilmesi nedeniyle düzenlenen devir törenine, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi katıldı. 18 Eylül’de Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikata katılan 33 Irak askeri ile Türk askerleri de, sabah saatlerinde ellerinde Türk ve Irak bayrakları ile konvoy halinde zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı Gümrük Sahası’na girdi. Gümrük sahasında yapılan törenle birlikte 1991 yılından beri Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı peşmergelerin denetimindeki Halil İbrahim Sınır Kapısı, merkezi yönetime devredilmiş oldu.

Ateşkes ve anlaşma

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi Bağdat yönetimi sınır kapılarının devrini istemişti. 16 Ekim’de Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD öncülüğünde Bağdat ve Erbil yönetimi Musul’da görüşmelere başlamıştı. Görüşmeler nedeniyle taraflar arasında ateşkes ilan edilirken, yapılan anlaşmalara göre sınır kapıları ve sınırlar konusunda bazı konularda anlaşma sağlandı.

3’lü denetim iddiası

Anlaşmaya göre, sınır kapılarında peşmerge, Irak askerleri ve ABD askerleri bulunacak ve sınır kapıları ortak güçler ile kontrol edileceği iddia edildi. Tören bölgesinde bulunan Iraklı vatandaşlar da ABD askerlerinin bölgede olduğunu öne sürdü. Ancak Irak ve Türk yetkililer, bu iddiaları yalanladı.

Sirenlerle geldiler

Silopi’deki tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, dün sabah saatlerinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’ndan zırhlı araçlarla çıkış yaptı. Siren sesleri eşliğinde ilerleyen iki ülke askerleri, ilk olarak Türk ve Irak bayrakları ile Habur Gümrük Kapısı’na geldi, kısa bir süre sonra Halil İbrahim Gümrük Kapısı’na geçti. Irak askerlerinin burada sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

Birlikte daha güçlü olacağız

Törene 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi katıldı. Ganimi, “Türk askeri bize hiç sıkıntı yapmadı. Bilmem nasıl teşekkür ederim sizlere. Allah’ın izni ile beraber oldukça daha güçlü olacağız” dedi. Korgeneral Temel de, “Bu coğrafyada Türk, Arap, Acem, Kürt hepimiz kardeşiz. Bu coğrafyada inşallah barış ve huzur olur” diye cevap verdi.

Artık kontroller Irak hükümetinde

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak’taki referandum ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin şunları söyledi: Bu referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik ne oldu bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da bu sabah itibarıyla Habur merkezi hükümete teslim edildi. Bundan böyle Habur geçişindeki bütün kontroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. Mevcut güzergah devam edecek, kısa vadede de Telafer üzerinden ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Bunun çalışmalarını da Irak hükümeti ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan böyle sınırın öbür tarafında adım başı kontroller, gayri meşru vergiler, haraçlar kalkacak.