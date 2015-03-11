Sınırda çok şiddetli çatışma! IŞİD bu kez oraya saldırdı

IŞİD ve YPG arasında şiddetli çatışma IŞİD, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn'a büyük saldırı başlattı. Kasabaya yakın köylerde dün akşam başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor. YPG bölgeye sevkiyat yapıyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn (Serekaniye) bölgesinde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Al Jazeera'nın haberine göre PYD’nin silahlı kanadı YPG, bölgeye Kamışlı, Amude ve Derbesiye’den destek birlikler sevk ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişinin öldüğünü bildirdi. Rasulayn’ın çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kamışlı kasabasına doğru büyük bir göç başladı. PYD’den bir yetkili de bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğünü doğruladı. Suriye’nin Haseke iline bağlı olan Rasulayn kasabası 2013'te de YPG ve diğer muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Rûdaw’ın haberine göre ise dün sabaha karşı IŞİD üyeleri, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Til Şeir köyüne baskın yaptı. Halen süren çatışmada şimdiye kadar 3 YPG'li hayatını kaybetti, yaralanan YPG savaşçıları var. IŞİD üyelerinin Til Şeir köyüne geçtiği ve yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek stratejik bir tepeyi kontrol ettiği kaydedildi.

IŞİD KOBANİ'DEN ÇIKARILMIŞTI

IŞİD 16 Eylül 2014’te büyük bir saldırı başlattığı bir diğer Kürt kasabası olan Kobani’den Ocak ayında YPG tarafından çıkarılmıştı. YPG, IŞİD ile aylar boyunca çatıştığı Kobani’yi, ABD öncülüğündeki koalisyonunu hava saldırıları, peşmerge birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun desteği ile tamamen geri aldı. Daha sonra YPG, Kobani çevresindeki köyleri de IŞİD’den geri aldı. Suriye'nin kuzeyinde son haftalarda YPG ve IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlendi. YPG birlikleri Kobani'den Cerablus'a kadar olan geniş bir bölgeyi IŞİD'den geri aldı.

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