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Sınır ötesinde sıcak gelişme! Rakka tamamen...

Suriye’de terör örgütü DAEŞ’in fiili başkenti olarak bilinen Rakka’ya yapılan operasyondan gelen son haberlere göre, kent bugün yarın temizlenebilir

Sınır ötesinde sıcak gelişme! Rakka tamamen...

Suriye’de terör örgütü DAEŞ’in fiili başkenti olarak bilinen Rakka’ya yapılan operasyondan gelen son haberlere göre, kent bugün yarın temizlenebilir

14 Ekim 2017 Cumartesi 15:15
Sınır ötesinde sıcak gelişme! Rakka tamamen...
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TERÖR örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin başını çektiği ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka operasyonunu bitirmeye yakın olduklarını açıkladı.

Terör örgütü YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, terör örgütü DAEŞ’in bugün yarın kentten temizlenebileceğini ifade etti. “Rakka’da çatışmalar sürüyor. DAEŞ bitmek üzere. Bugün yarın kent özgürleştirilebilir” dedi.

"Zor çatışmalar bizi bekliyor"

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, son 24 saatte 100 teröristin teslim olduğunu yazılı açıklamayla bildirdi. "Önümüzdeki günlerde zor çatışmalar hâlâ bizi bekliyor. Ne zaman Rakka'da yenilgiye uğratacağımıza dair biz zaman belirtmeyeceğiz" dedi.

Tahliye için otobüsler

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, DAEŞ’li teröristleri ve ailelerini tahliye etmek için Rakka’ya otobüsler gönderildiğini açıkladı.

DAEŞ’in fiili başkenti olarak bilinen Rakka’yı almak için yapılan operasyon, Haziran’dan bu yana sürüyor.

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