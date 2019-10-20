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Sınır karakoluna roketli hain saldırı: 1 asker ağır yaralı

Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi

GÜNDEM 20.10.2019, 14:50 20.10.2019, 14:51
Sınır karakoluna roketli hain saldırı: 1 asker ağır yaralı
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IĞDIR'IN Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

#hain saldırı #Sınır karakolu
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