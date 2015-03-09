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Sınır Kapısı gelişlere kapatıldı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle gelişlere kapatıldı

Sınır Kapısı gelişlere kapatıldı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle gelişlere kapatıldı

09 Mart 2015 Pazartesi 15:52
Sınır Kapısı gelişlere kapatıldı
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İÇ savaşın devam ettiği Suriye'den gelecek tüm araç ve yaya girişlerine kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile tampon bölgeye yük taşıyan TIR'ların çıkışlarına izin veriliyor. Yetkililer, kapının dün öğleden sonra girişlere Suriye'deki güvensizlik nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldığını ve konuyla ilgili Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Bab-Al Hava Sınır Kapısı'na da bilgi verildiğini açıkladı.
ÖNCÜPINAR DA KAPATILDI
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD militanları arasında süren çatışmalar ile Halep ve çevresinde Esad güçlerinin operasyonları üzerine, Başbakanlık talimatıyla Öncüpınar Sınır Kapısı, Suriye’den gelen araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Karar sonrası gelişlerin kabul edilmediği Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan pasaportları ile ülkesine dönmek isteyenlere ise izin veriliyor. Bu gelişme ardından zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.

Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 09.03.2015 14:54
Anahtar Kelimeler:
HataySınırKapıSuriye
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