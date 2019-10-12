Sınır ilçemizde gazetecilerin bulunduğu otele havan mermisi atıldı
Akçakale'de Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin kaldığı otelin yakınına iki havan mermisi atıldı. Mermilerin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti.
GÜNDEM 12.10.2019, 10:41
MARDİN'İN Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla düzenlenen saldırının ardından bugün de Akçakale'de operasyonu takip eden gazetecilerin kaldığı otelin yakınına iki havan mermisi atıldı. Mermilerin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti.
NE OLMUŞTU?
Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'de basın mensuplarının olduğu bir otelin restoranına YPG'li teröristler ateş açtı. O anda yere yığılan gazeteciler anbean yaşananları aktardı. Saldırı sonucu iki basın mensubu cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı. Aradan yarım saat geçtikten sonra gazetecilere ikinci kez saldırıldı.
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