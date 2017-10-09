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Sınır hattında sıcak saatler!

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile askeri araçlar Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı

Sınır hattında sıcak saatler!

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile askeri araçlar Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:01
Sınır hattında sıcak saatler!
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İNTİKALİN yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de devam etti.  Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi.  
Sınır hattına konuşlanan araçların zaman zaman yer değiştirdiği görülürken, bazı iş makineleri ve kamyonların da askeri araçların kullandığı sınırdaki yolları onardığı gözlendi. 

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Anahtar Kelimeler:
İdlibçatışmasızlık Bölgesi
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