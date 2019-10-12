Sınır bölgesinde poz veren Buket'in kolunda saat gündem oldu!
PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın, en düşüğü 60 bin TL olan kol saatiyle Twitter'da trend oldu.
SUNUCU Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Makyajlı görüntüsüyle tepki çeken Aydın'ın kolundaki lüks saati de Twitter'da trend oldu.
FOTOĞRAFLARI TEPKİ ÇEKTİ
Kanal D Ana Haber sunucusu olan Buket Aydın, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ve Azez'de başlatılan operasyon kapsamındaPKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Operasyonla alakalı haberleri yerinde sunmak isteyen Aydın'ın bölgede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.
SAATİYLE TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla Twitter'da trend topic olan Aydın'ın kolundaki Rolex marka lüks saati Twitter'da trend oldu. Aydın için 'Sen habercisin mecbur gideceksin. Ama öyle düğüne gider gibi Rolex takmalar makyaj falan olmaz', 'Sınıra da Rolex saatle gitmezsin' ve 'Rolex saat ve takılarıyla savaş muhabirliği yapmaya gitmiş' gibi yorumlar yapıldı. Buket Aydın'ın tepki çeken saatinin ortalama fiyatı ise 60 bin TL'den başlıyor.
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