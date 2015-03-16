Sınavsız üniversite sözü

MHP'li Oktay Vural, Kütahya'da yaptığı konuşmada, iktidara gelmeleri halinde, gençlerin sınavsız bir şekilde üniversiteye girmelerinin sağlanacağı sözü verdi. Burada partililere seslenen Oktay Vural jokersiz, kopyasız ve tertemiz bir üniversite sınavı istediklerini söyledi. MHP iktidarında üniversiteye sınavsız girileceğini vaadinde bulunan Vural konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çocuklarımızı yetiştiriyoruz, sınava girecek, üniversiteye girecek ve ondan sonra da iş bulacak. Bu süre içerisinde her şeyden önce, jokersiz, kopyasız, tertemiz bir sınav istiyoruz. Burada da çalma çırpma olmasın... Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 12 yıllık zorunlu eğitim olmasına rağmen madem sınav var, Cenab-ı Hak bize iktidar nasip ederse liseyi bitiren bütün gençlerimizin sınavsız bir şekilde üniversiteye girmesini temin etmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletine sözüdür. İnşallah bundan sonraki dönemler içerisinde her bakan değiştiğinde değişen eğitim politikaları değil, uzun vadeli eğitim politikalarıyla, eğitilmiş insan gücümüzle, asgari ücretle, taşeronla değil, istihdam ederken refah getirecek bir istihdam politikasıyla inşallah gençlerimizin ve ailelerinin geleceğini aydınlatacağız. Allah, gönüllerindeki neyse onu nasip etsin."

"MARMARAY PROJESİNİ YAPAN BİZİZ"