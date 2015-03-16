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Sınavsız üniversite sözü

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, partisinin, Kütahya İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Sınavsız üniversite sözü

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, partisinin, Kütahya İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

16 Mart 2015 Pazartesi 09:46
Sınavsız üniversite sözü
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MHP'li Oktay Vural, Kütahya'da yaptığı konuşmada, iktidara gelmeleri halinde, gençlerin sınavsız bir şekilde üniversiteye girmelerinin sağlanacağı sözü verdi. Burada partililere seslenen Oktay Vural jokersiz, kopyasız ve tertemiz bir üniversite sınavı istediklerini söyledi. MHP iktidarında üniversiteye sınavsız girileceğini vaadinde bulunan Vural konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çocuklarımızı yetiştiriyoruz, sınava girecek, üniversiteye girecek ve ondan sonra da iş bulacak. Bu süre içerisinde her şeyden önce, jokersiz, kopyasız, tertemiz bir sınav istiyoruz. Burada da çalma çırpma olmasın... Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 12 yıllık zorunlu eğitim olmasına rağmen madem sınav var, Cenab-ı Hak bize iktidar nasip ederse liseyi bitiren bütün gençlerimizin sınavsız bir şekilde üniversiteye girmesini temin etmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletine sözüdür. İnşallah bundan sonraki dönemler içerisinde her bakan değiştiğinde değişen eğitim politikaları değil, uzun vadeli eğitim politikalarıyla, eğitilmiş insan gücümüzle, asgari ücretle, taşeronla değil, istihdam ederken refah getirecek bir istihdam politikasıyla inşallah gençlerimizin ve ailelerinin geleceğini aydınlatacağız. Allah, gönüllerindeki neyse onu nasip etsin."
"MARMARAY PROJESİNİ YAPAN BİZİZ" 
Oktay Vural, Marmaray projesinin kendilerine ait olduğu da söyleyerek "Dönemin Başbakanı 'Ecdadın projesi olan Marmaray'ı raflardan indirdik gerçekleştiriyoruz' dedi. Bu projenin kredisini bulan benim. Bakanlar Kurulu'nda imzalarda var. Bu projeyi yapan biziz, ihalesine çıkan biziz. Ankara-İstanbul ihalesine çıkan biziz. Belki biz anlatamadık. Bunlar biri bin yaptılar, biz bini bir anlatma imkanımız bile olmadı.  Marmaray'da, hızlı trene de mührünü vuran biziz. Bunları devam ettirenlerden de Allah razı olsun. Biz onlar gibi değiliz. Biz kadirşinas insanlarız" dedi.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 08:48
Anahtar Kelimeler:
MHPSınavÜniversiteOktay VuralGündemTürkiye
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