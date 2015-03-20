Sınavda barajı aşamayınca intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ikametinde YGS’den barajı geçemediğini öğrenen K.K. adlı genç kız, evinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ’sınavı kaybettim’ diye ağlayan genç kızı ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının ardından genç kız çatıdan indirilerek ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis sınav sonucunu öğrenen K.K.’nın ailesine ulaşarak durumu bildirdi.