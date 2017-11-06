Sınav istemeyene eve en yakın 5 lise

TEOG’un kaldırılmasının ardından yüzbinlerce öğrencinin ve ailelerinin merakla beklediği liselere girişte uygulanacak yeni sistem dün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıkladı. Yılmaz, “Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği başka bir okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak” dedi. Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, yeni sistem özetle şöyle:

- Ortaokulu bitiren öğrenci, evine en yakın konumdaki liselerden 5 tanesini tercih edecek. Bu 5 lise beş ayrı türde (Fen, Anadolu, Meslek, Çok Programlı ve İmam Hatip) olacak.

İlk tercih edilen okulun kontenjanının dolması halinde, okul başarı puanına göre eleme yapılacak. Bu durumda ilk tercihine puanı yetmeyen öğrenci, diğer tercihlerine yerleşebilecek.

Sınav mecburiyeti yok

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu şekilde öğrencilerin tercihlerine sunulacak liselerin dışında kalan nitelikli liselere giriş için ise sınav uygulanacak. İsteyen 8. sınıf öğrenileri, bakanlık tarafından soruları hazırlanacak olan bu sınava girecek ve alacağı puana göre söz konusu nitelikli liselere yerleşme şansı elde edebilecek.

Nitelikli okullar hangileri?

Sınavla girilebilecek nitelikli liselerin isimleri ve kontenjanları mayısta duyurulacak.

Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak. Temel dersleri içerecek olan bu sınavda 60 soru olacak ve süre 90 dakika olacak. Sonuçlar da Haziran ayı bitmeden açıklanacak.

Sınav sorularını bakanlık hazırlayacak ve illere yollayacak. Öğrenci kendi okulunda, sınıfında sınava girecek.

Sınavın örnek soruları yayınlanacak. 8. sınıf ağırlıkta olmak üzere, 6.7. ve 8. sınıftaki müfredat çerçevesinde sorular hazırlanacak.

Sınava girenler için de 5 tercih hakkı verilecek. Okulların kontenjanı dolduğunda yine okul başarı puanı esas alınacak.

Yabancı eğitim kurumları isterlerse ayrıca kendi sınavlarını yapabilecek veya isterlerse bakanlığın merkezi sonuçlarıyla kayıt da alabilecekler.

En iyi sistem TEOG’du ama...

“Mevcut sistem TEOG bugüne kadar gelenler arasında en iyi sistemdi” diyen Bakan Yılmaz, değişikliğin nedenlerini anlatırken şunları söyledi: Bu sınavın okul dışı kaynaklara öğrencileri yönlendirdiği şeklinde algı vardı. Bu algıyı düzeltmemiz gerekiyordu. Ortaokullarda TEOG’a katılmak için ilave bir devamsızlık olduğu ortaya çıktı. Özel okulların puanlarını cömert verdiği ifade ediliyor algısı vardı. Bazen de bir puanla evinin yanındaki okula gidemiyor. Sınav 8. sınıfta başlıyordu ama çocuklar 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyordu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için stresi kaldıracak basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirelim dedik.

HEDEF LİSELERE SINAVSIZ GİRİŞ...

“Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir” diyen Bakan Yılmaz, bunu gerçekleşmesi için yapılması gerekeni, “Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Okullarımızın kalitesini artırdığımızda sınavsız geçişi sağlayacağız” ifadesiyle özetledi.

‘Her okul başarılı olacak’

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni sistemle ilgili şunları söyeldi: Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Yeni sistemle veliler, çocuklarını ortaokula kaydettirdiği anda hangi liseye gideceğini bilecek. Ortaokul ile lise arasındaki bağı kurmuş oluyoruz. Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki çocukların üzerindeki sınav baskısı da kalkmış olacak. Yüzde 90’ın üzerindeki öğrenci için geçerli. Bu yolla öğrenciler sosyal, sportif etkinlikler içinde vakit bulabilecekler. Adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimlerdeki öğrenci gelecek. Akademik çeşitlilik sağlanacak, bu okulun başarı seviyesini yükseltecek. Bundan sonra göreceğiz ki her okul başarılı, her öğrenci de başarılı olacaktır. Sınıftaki başarılı öğrenci birçok öğrenciyi de sürükleyecektir.

Türkiye’deki lise sayıları

3 bin 277 Anadolu lisesi,

607 Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi,

65 Spor Lisesi,

79 Güzel Sanatlar Lisesi,

1.040 Özel Temel Lise

1.400 Anadolu İmam Hatip Lisesi

2 bin 750 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

92 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi,

785 Çok Programlı Anadolu Lisesi

2016-2017 lise kontenjanları

Özel Mesleki ve Teknik Lise 99 bin 217

İmam Hatip Liseleri 555 bin 870

Fen Lisesi 98 bin

Anadolu Lisesi 1 milyon 341 bin 169

Taşınmaya karşı başarı bariyeri

Bakan Yılmaz, öğrencilerin velinin tercihinin dışında bir okula gönderilmeyeceğini söyledi. Yılmaz, “Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluşturması bu sorunu ortadan kaldıracak. Ortaokul ile liseyi eşleştireceğiz. Birbirine denk olacak. Diyelim ki bir okula 100 tane, ola ki taşınma ile beraber bir okulun çevresine geldi orda da okul başarı puanını esas alarak yerleştirme yapacağız. Adrese en yakın okula kayıt yapacağız ama daha önce TEOG puanıyla girmiş bir öğrencinin değişiklik yapmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.