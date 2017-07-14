Sinan Akçıl: Kusura bakma Adriana ama...

SİNAN Akçıl, son günlerde Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemde olan Metin Hara’ya tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, Hara’ya şu sözlerle yüklendi:

"Büyük hevesle verdiği röportajında 'Demet Akalın'ın laflarını kaale almıyorum' diyen, sonra da 'Google'a bakın ben zaten 4 tane güzel kadınla beraber oldum. İsimleri de şu, bu ve bu' diyerek, önce onlara karşı büyük saygısızlık yapan arkadaş, sen bu şekilde mi yeni Paulo Coelha olacaksın? Kusura bakma Adriana ama ben de bu arkadaşı kaale almıyorum."

Metin Hara, yaşadığı aşkla ilgili esprili bir gönderme yapan Demet Akalın’a verdiği yanıtla dikakti çekmişti.