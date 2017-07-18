Şimşekler haritada böyle görüntülendi

WEB sitesinde ve aynı zamanda cep telefonlarına yüklenen bir uygulama sayesinde, anlık olarak dünya üzerindeki şimşekler görüntülenebiliyor. Sabah saatlerinde başlayan ve sağanak yağışla devam eden şimşekler, İstanbul'u esir alması ise harita üzerinde anlık olarak görüntülendi.
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