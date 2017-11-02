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Şimşek'ten Türk bankaları ile ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bankalarına herhangi bir soruşturma başlatıldığı spekülasyonunun doğru olmadığını belirtti

Şimşek'ten Türk bankaları ile ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bankalarına herhangi bir soruşturma başlatıldığı spekülasyonunun doğru olmadığını belirtti

02 Kasım 2017 Perşembe 08:08
Şimşek'ten Türk bankaları ile ilgili açıklama
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bankalarına herhangi bir soruşturma başlatıldığı spekülasyonunun doğru olmadığını belirtti ve döviz girdisi olmayan şirketlere dövizle borçlanma izni verilmeyeceğini kaydetti. Bunun yanı sıra, Şimşek, büyük şirketlere döviz hedge zorunluluğu getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplayan Şimşek, açıklamasında, Hazine'nin spekülasyon risklerinden korunmak adına ek borçlanma planları yaptığı ifadesine yer verdi.

Hazine'nin 2018'e girilirken "yüksek seviyede nakit" tutacağını belirten Şimşek, Türkiye'nin zamanı 2018'in ilk çeyreği olarak belirlenmiş 56 milyar liralık borç geri ödemesinde bulunacağını söyledi. Şimşek, Hazine'nin alacağı bu nakit pozisyonunun faizlerde hızlı bir artışın önüne geçeceğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekDöviz
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