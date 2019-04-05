"Şimdiden duyuruyorum" diyerek belediye çalışanlarını uyardı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş belediyede rutin işler dışında yapılacak işlere dair açıklama yaptı.

Yavaş, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama, bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3.şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum" dedi.

"HÜKÜMSÜZ OLACAĞINI ŞİMDİDEN DUYURUYORUM"

Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş şunları kaydetti:

"1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama, bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3.şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum.

"CEZAŞ VE HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURACAĞI BİLİNMELİDİR"

Bir kamu görevini vekaleten yürüten veya süresi biten ancak yeni atanan veya seçilen kamu görevlisinin görevine başlamadığı süre içinde, yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece "Gündelik Cari İşleri" yürütebilirler.

Sadece, kamu hizmetinin sürekliliği gereği, kamu hizmetini sürdürebilecek şekilde satınalma, satış, ödeme ve harcama yaparlar. Asla yeni personel işe almazlar, yeni ihale yapamazlar, yeni harcama yapamazlar. Aksine davranışların cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağı bilinmelidir."

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 15:43