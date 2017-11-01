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Şile açıklarında batan yük gemisinden acı haber: 4 cesede ulaşıldı

İstanbul Şile açıklarında radardan kaybolan, 10 kişilik mürettebatın olduğu yük gemisi battı.Gemiyi arama çalışmalarında, 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında batan yük gemisinden acı haber: 4 cesede ulaşıldı

İstanbul Şile açıklarında radardan kaybolan, 10 kişilik mürettebatın olduğu yük gemisi battı.Gemiyi arama çalışmalarında, 4 kişinin cesedine ulaşıldı

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:21
Şile açıklarında batan yük gemisinden acı haber: 4 cesede ulaşıldı
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GEÇTİĞİMİZ Cuma günü öğleden sonra Gemlik Rorda Port Limanı'ndan ayrılan demir tozu yüklü gemi,  İstanbul  Şile açıklarında battı. 10 mürettebattan 4'ünün cesedine ulaşıldı, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSMİ "BİLAL BAL", 10 KİŞİLİK MÜRETTEBATI VAR

Edinilen bilgiye göre; 78,5 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki  Bilal Bal isimli kargo gemisi  Şile açıklarında battı. Gemide bir kaptan, bir ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemisi, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı olmak üzere 10 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

İŞTE GEMİDE BULUNAN MÜRETTEBATIN İSİMLERİ

Gemide, Kaptan Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmühendis Ali Doğan, İkinci  Makinist Hüsamettin Yazıcı ile gemiciler Mert İlkmen, Nihat Küçük, Nedim Alicem, Sabri Yıldırım, Engin Selçuk Vedat Odabaşı'dan oluşan 10 kişilik mürettebat bulunuyordu.

SAHİL GÜVENLİK, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 04.25'te "ARTUR" isimli gemiden  Şile açıklarında üzerinde " Bilal Bal" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

GEMİYE AİT CAN SİMİDİ VE CAN SALI BULUNDU

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti. Arama çalışmalarında üzerinde " Bilal Bal" yazılı can simidi ile "ORAPİN 4" yazılı şişme can salı bulundu.
KARADAN VE DENİZDEN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kargo gemisini arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden devam ediyor.

Münferit arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine saat 07.15'te KIYEM 1, KIYEM 5, KIYEM 8 botlarıyla Sahil Güvenlik botu tarafından deniz alanında geniş arama sahasında arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Çalışmaların  Şile'nin  Ağva  Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

"ALEV KARTALI" DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA

İBB İtfaiye yangın söndürme helikopteri "Alev Kartalı", Başkan Mevlüt Uysal tarafından  Şile açıklarında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.

3 BİN 800 TON YÜKÜ VARDI

Geminin battığının kesinleşmesi üzerine en büyük ve en hızlı kurtarma gemilerinden  Nene Hatun gemisiyle Kıyı Emneyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve üst düzey yetkililer Arslan Dede,  Suat Parlar olay yerine gitti. 3 bin 800 ton demir tozu yüklü koster tipi geminin neden battığı araştırılıyor.


DAHA ÖNCE DE İKİ KAZA ATLATMIŞ

29 Temmuz 2017 tarihinde,  Tuzla Tersanesinden kalkıp  Samsun'a gitmekte olan 1863 grosa tonluk 79 metre uzunluğundaki  Bilal Bal adlı kargo gemisi Büyükada önündeki Çakar sığlığında karaya oturmuş.

Bilal Bal isimli gemi daha öncede  İnebolu Limanı'ndan bakır madeni yükledikten sonra iskeleden ayrıldığı sırada manevra yaparken karşı iskelede demirli haldeki  İnebolu Tersanesi'ne ait gemi onarım havuzuna çarpmıştı.

Geminin Özellikleri:

IMO: 7358664
MMSI: 271000077
Çağrı İşareti: TCBR6
Bayrak:  Türkiye [TR]
AIS Vessel Type: Cargo
Gross Tonnage: 1863
DWT: 2999 t
Length Overall x Breadth Extreme: 78.52m × 13.09m
Yapım Yılı: 1974

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Son Güncelleme: 01.11.2017 11:41
Anahtar Kelimeler:
RadarKargo Gemisişileİstanbul
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