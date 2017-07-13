Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Silahlı saldırı: 1 ölü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Silahlı saldırı: 1 ölü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:12
Silahlı saldırı: 1 ölü
banner404

OLAY Yeşil Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aile bireyleri arasında husumet bulunan A.F.H. (30) adlı şahıs, ikamet ettiği evin önünde bulunan Gökhan Karaca (33) isimli şahsa yanında taşıdığı silahla ateş ederek yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaca, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücuduna isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanan ve İskenderun’a sevk edilen Gökhan Karaca yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kısa bir süre içerisinde doğacak ilk çocuğunun heyecanı yaşadığı belirtilen Gökhan Karaca’nın cesedi Adlı Tıp morguna gönderildi.
Olayın ardından polis, cinayetin zanlısı olarak A.F.H. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıHatayDörtyol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim