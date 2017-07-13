Silahlı saldırı: 1 ölü

OLAY Yeşil Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aile bireyleri arasında husumet bulunan A.F.H. (30) adlı şahıs, ikamet ettiği evin önünde bulunan Gökhan Karaca (33) isimli şahsa yanında taşıdığı silahla ateş ederek yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaca, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücuduna isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanan ve İskenderun’a sevk edilen Gökhan Karaca yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kısa bir süre içerisinde doğacak ilk çocuğunun heyecanı yaşadığı belirtilen Gökhan Karaca’nın cesedi Adlı Tıp morguna gönderildi.
Olayın ardından polis, cinayetin zanlısı olarak A.F.H. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
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