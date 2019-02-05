Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: 'Kudurun ulan kudurun'

İSTANBUL'un Ataşehir ilçesinde dün katıldığı etkinlikte AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker, açıklamalarına tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunanlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. ​Peker, "Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.." ifadelerini kullandı. Silahların iyi insanların elinde bir güvence olduğunu ileri süren Peker, şunları söylemişti: "Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklar. Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar."

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 15:29