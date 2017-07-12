Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması

SILA ile Ahmet Kural, geçtiğimiz mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel şarkıcı, ilişkisi hakkında Show TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programına şunları söyledi:"Bizim el ele görünme problemimiz yok. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ahmet'i tanıdığımda sadece ilk filmine vakıftım. Evliliğe gelince böyle büyük konuşmalara girmeyelim. Yeter ki sonu iyi bitsin."Sıla ve Ahmet Kural, Bodrum'da bir mekanda baş başa yemek yedikten sonra mekandan el ele ayrılmıştı. Tatilcilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden el ele yürüyen ikili, herkesi şaşkına uğratmıştı.
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