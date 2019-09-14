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SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu

Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı

GÜNDEM 14.09.2019, 11:13 14.09.2019, 11:13
SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu
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SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri  Bakanlığı'nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00'da  ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi  Aramco'ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını belirtti.
Şirketteki güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangınların kontrol  altına aldığını ifade eden Sözcü, 2 fabrikadaki yangının SİHA saldırısı sonucu  çıktığını belirtti. Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken  Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima  etti.
 
Soğutma çalışmaları devam ediyor
 
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu da kontrol altına alınan  yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Televizyonun haberinde, şu ana kadar yangında ölen ya da yaralanan  olmadığı ifade edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi  Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun  menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef  alıyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler  ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete  bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava  operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

#SİHA #Saudi
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