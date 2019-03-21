Sigortacılar Canan Karatay'a giden hastaların masraflarını ödemiyor

SİGORTA şirketleri diyetisyen olarak bilindiği için başka bir amaçla yapılsa bile Prof. Dr. Canan Karatay'ın muayene, tetkik ve tedavi masraflarını kabul etmiyor. Sigortacılar normalde kalp doktoru (kardiyolog) olan Karatay'ın televizyonlarda ve diğer basın yayın organlarında diyetisyen veya beslenme uzmanı olarak görüşler verdiğini ve hastaların da bu görüşler doğrultusunda Karatay'ın çalıştığı hastaneye başvurduğunu belirtiyor. Bazı sigorta şirketleri ise doktorları baştan reddetmese de ana gerekçe eğer poliçe teminatına girmiyorsa ona bağlı tüm işlemler reddediliyor. Özellikle bakılan şey yapılan işlemin estetik kaygılar içerip içermediği. Örneğin obezite tedavisi için yapılan mide küçültme ameliyatını kabul eden şirketler daha da incelmek için yapılan estetik ameliyatlar veya diyet harcamalarını kabul etmiyor.

ÇOK TETKİK İSTENİYOR

Bu tip ünlü doktorlara gidenlerin hastalıklarının tespit edilmesi için bir çok tetkik yapıldığı ve bu tetkiklerin bir çoğunun beslenmeyle ilgili konular olduğunu belirten sigortacılar hem muayene ücreti hem de tetkikleri fazla olan Karatay gibi doktorların kamuoyunda da diyetisyen olarak bilindiğine dikkat çekiyor. Sadece Karatay değil, birçok ünlü doktorun reçeteleri de kabul görmüyor. Bu doktorlara muayene olanlar tüm masrafları cebinden ödüyor.

KAYNAK: HABERTÜRK