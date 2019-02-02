Sigaraya yeni düzenleme! Artık oralarda içilmeyecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kapalı alanlarda sigara içme alanlarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

SİGARA İÇENLER ÖN TARAFTA OLMAYACAK

Sigara ve sigara bağımlılığıyla yapılan mücadelede yeni bir değişiklik söz konusu. Kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren işletmeler, açık alana masa ve sandalye koyarak sigara içen müşterilerini burada kabul etmeye başlamıştı.

Ancak, ilerleyen zamanlarda sigara içen müşterileri cezbedebilmek adına; açık alanlara ısıtıcı konulmuş ve mekanların en güzel yerleri de sigara içenlere tahsis edilmişti.

Yapılması planlanan değişiklikle, sigara içenler dışarıdan içeriye alınacak. İşletmelerin iç kısmında yüzde 30'luk kısımda sigara içenlere ayrılan yerin, havalandırmasının kuvvetli ve iki kapıyla geçişin sağlanması da planlanıyor.

MEKANIN YÜZDE 30'UNU GEÇMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulamanın detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mekanın yüzde 30'unu geçmeyecek. Bir kapıdan direkt girilemeyecek, bir geçiş bölgesi olacak. Havalandırması çok güçlü olacak. Dumanı bölümden dışarı sızmayacak, ruhsatlandırması da özel olacak. Nargile için de aynı şey yapılacak. Açık alanda asla içilmeyecek." dedi.