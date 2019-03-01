Sigarada yeni düzenleme: Mentollü sigara satışı kalkıyor!

RESMİ Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğine göre, sigara ve tütün mamullerinin üzerinde birleşik sağlık uyarısı, yüzey alanının en az yüzde 50'sini, uyarı metni en az yüzde 30'unu ve bırakma bilgisi yüzde 12'den fazla olmamak üzere en az yüzde 10'unu kaplayacak.

KABARTMA KULLANILMAYACAK

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka; bulunduğu yüzey alanının yüzde 5’ini aşmayacak şekilde, kabartma ve varak kullanmaksızın yeknesak puntoda yazılacak. Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri, kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler, emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri, içimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri ile yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemeyecek.

5 TEMMUZ’DAN SONRA MENTOLLÜ SİGARA YOK

Uygulama 5 Temmuz’da başlayacak ve belirlenen normlara uymayan tütün mamulleri 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamayacak. Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol veya türevleri kullanılan sigaralar 5 Temmuz’dan sonra piyasaya arz edilemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 08:25