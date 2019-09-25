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Sigara içtiği için ceza kesilen sürücü isyan etti: Kendi paramla aldım

Kentin 15 noktasında polis ekipleri tarafından yapılan denetlemede araç içerisinde sigara içtiği için ceza kesilen bir sürücü, "Bu benim kendi paramla aldığım arabam. Arabaya bindiğimde istediğim gibi sigara içmem lazım" dedi.

GÜNDEM 25.09.2019, 16:41
Sigara içtiği için ceza kesilen sürücü isyan etti: Kendi paramla aldım
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BURSA il merkezinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi. Denetlemede idari para cezası kesilen bir sürücü cezanın saçma olduğunu söyledi.

"CEZA SAÇMA, BU BENİM ARABAM"

Kontrol noktasında gazetecilere konuşan bir sürücü, para cezasına şu şekilde tepki gösterdi: "Bu benim kendi paramla aldığım arabam. Arabaya bindiğimde istediğim gibi sigara içmem lazım. Gerçekten saçma. Kurallara saygımız sonsuz ama arabamda içtiğim sigara yüzünden ceza yazmamaları lazım. Bu benim şahsi kararım. Kendi arabamda içtiğim sigaraya karışmamaları lazım."

SİGARA UYGULAMASI BAŞLADI

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususi araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

#Sigara #ceza #Sürücü #Bursa
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