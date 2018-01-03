Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2018'de sigaraya zam geldi mi?

2018 Tekel'de sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaradan maktu ve asgari maktu şeklinde iki ayrı vergi alınıyor. Maktu vergi paket başına alınan vergiyi, asgari maktu ise vergi başına alınan vergiyi ifade ediyor. Maliye Bakanlığı bu durumda sigaradan alınan ÖTV’nin sınır altına düşürmemek için yüzde 65,25 oranında belirlenmiş nispi vergisini uyguluyor. Sigara ne kadar zam geldi? İşte, 2018 Tekel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, enflasyondaki seviye gözetilerek bu yılın başında sigaraya vergi zammı yapılmaması planlanıyor. Her yıl temmuz ve ocakta sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi üretici enflasyonu oranında arttırılıyor. Ancak bu vergi artışı sigara ve içki fiyatına da zam olarak yansıyor bu da tüketici enflasyonunu etkiliyor. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da açıklanacak, eylül itibariyle ise tüketici enflasyonu yüzde 11.2 seviyesinde. Enflasyonda içki ve sigaranın toplam ağırlığı yüzde 5.87, bunun 5.48 puanını ise tek başına sigara oluşturuyor. Yani sigara zamları enflasyon üzerinde çok daha etkili. Bu yıl temmuzda da içkinin vergisi artırılmış tüketici fiyatlarına da zam gelmişti. Ancak sigarada vergi artırılmamıştı.

Sigara üzerinden alınan vergiler, hemen hemen her yılın başında artırılıyordu. Sigara üzerinden maktu ve asgari maktu olarak iki vergi alınıyor. Asgari maktu vergi başına alınan vergiyi, maktu vergi de paket başına alınan vergiyi ifade ediyor. Maliye, sigaradan alınan verginin belli bir sınırın altına düşmemesi için de yüzde 65.25 oranında belirlenen nispi vergiyi uyguluyor. Sigaraya geçen yıl kasım ayında zam yapılmıştı. 2017 yılının haziran ayında ise Bakanlar Kurulu kararıyla enflasyon gerçekleşmesine göre otomatik olarak artan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılmamıştı. Sigara ve diğer tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) oranı kadar artırılıyor.

Sigaraya yapılan zam enflasyonu artırıyor. Bu nedenle bu yıl sigara ürünlerinden alınan verginin artırılmasının düşünülmediği belirtildi. 2018 yılı bütçe tasarısında sigara üzerinden alınan ÖTV'nin yüzde 4 oranında artarak 37.8 milyar liralık vergi toplanması hedefleniyor. Maliye yetkilileri, gelir hedefindeki yüzde 4'lük artışın torba tasarı ile makarona getirilen vergilerden sağlanacağını belirterek, sigara ürünleri üzerinden alınan vergilerin artırılmasının düşünülmediğini söylediler. Yetkililer, bu adımı, "Maliye politikasının para politikasına yardımcı olması" olarak yorumladılar. Sigara ile birlikte her yıl içkiden alınan ÖTV de artırılıyor. İçki ürünlerinden alınan ÖTV gelirinin 2018 yılında bu yıla göre yüzde 9.9 oranında artarak 10.5 milyar liraya yükselmesi hedefleniyor. İçki ürünlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığının çok düşük olduğu bu nedenle sigaradan farklı değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan yeniden değerleme oranı da bu hafta belli olacak. 3 Kasım ekim ayına ilişkin üretici enflasyonu da açıklanacak. Eylül itibariyle üretici enflasyonu yüzde 16.28 seviyesinde. Böylece ceza ve harçların 2018 yılında ne kadar artacağı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2018 yılında torba tasarıdaki oranlara göre artacak. Ancak kırmızı ışıkta geçmek, pasaport, ehliyet harçlarının ne kadar artacağı ekim enflasyonun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

2018 SİGARA FİYATLARI

Sigara fiyatlarına zam yapılmadı. Güncel fiyatlar devam etmektedir.

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL

Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Gray Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL

Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL

Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL

Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL

Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL

Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL

Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL

L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL

L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL

Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL

Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL

LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kent Switch Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SİGARANIN VÜCUDA ZARARLARI NELERDİR?

Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.

Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.

Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.

Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.

Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.

Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.

Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.

Burunda koku alma duygusu azalır.

Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

Pankreas kanseri riski artar.

Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.

Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.

Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.

Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.

Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.

Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.

Burunda koku alma duygusu azalır.

SİGARANIN AKCİĞERE VERDİĞİ ZARARLAR

Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor.

Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.

Bundan nedenle sigara içilmesine bağlı olarak en çok rahatsızlık akciğerlerde görülmektedir.

Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddeler akciğer rahatsızlıklarına yol açmakta olup, sigaranın akciğerlere verdiği en büyük hastalık akciğer kanseridir.

SİGARA NEDİR?

Kıyılmış tütünün çok ince kağıda silindir biçiminde sarılmış halidir. Önceleri tiryakilerin elle sardıkları sigara, sonraları makinelerle yapılmaya başlandı. 1861 ve 1875 yıllarında ilk sigara makineleri meydana getirildi. Decoufl6 adlı bir Fransız, 1880'de yaptığı bir sigara makinesini Fransız Rejisi'ne kabul ettirdi. Önceleri dakikada 600 - 800 sigara sarabilecek kapasitede olan bu makineler bugün dakikada 1.300- 1.600 sigara verirler.

Kıyılmış tütünlerin tütün yapraklarına sarılmış şekline «sigarillo», üst üste sarılmış tütün yapraklarından yapılmış sigaralara da «puro» adı verilir. Sigaralar 10, 20, 50 tanesi bir arada paketlenmiş halde satışa çıkarılır. Paketleme işi de makinelerle yapılır. İlk paket makineleri 1905'te Fransa'da icat edildi. Bugün dakikada 120 paket veren makineler kullanılmaktadır.

Sigaranın ortaya çıkması tütünün çeşitli şekillerde içilmesinden sonra olmuştur. Önceleri tütünün sebze yapraklarına sarılmasıyla yapılan sigara, Fransa’da Seville dilencilerinin izmaritlerin tütününü kağıtlara sararak içmesiyle yeni bir şekil almıştır. İnce özel kağıtlar imal edildikten sonra, tütün elle bu kağıtlara sarılmaya başlandı. Sigarayı elle sarmak zor olduğu için zamanla sigara makinası üzerinde çalışmalar olmuş, 1861 ve 1875 yıllarında sigara imal eden makinalar yapılmıştır. Daha sonra fabrikalar kurulmuştur. Sigaranın kalitesini arttırmak yönünden paketleme ve filitreleme usullerinde yenilikler getirilmiştir.

Sigara içilip içilmemesi Avrupa, Amerika ve bütün memleketlerde, çeşitli açılardan ele alınarak incelenmektedir. Amerika’da sigara içenlerin çoğunluğunun orta tabaka altındaki şahıslar olduğu istatistik kayıtlarla tespit edilmiştir. Amerika ve Avrupa şehirlerinde otobüs, tren ve uçaklarda sigara içenlerle içmeyenler ayrı yerlerde oturmakta, bunu sağlamak için kolay görülebilecek yerlere ikaz yazıları ve resimleri konulmaktadır. Sigara sarfiyatını azaltmak için ekonomik, eğitim ve sınırlama şeklinde tedbirler alınmaktadır.

Tütünü ilk kullananlar Amerika yerlileridir. Bu kıtanın keşfinden sonra Avrupa’ya getirilen tütün, zamanla büyük ticari değer kazandı. Türkiye'de tütünün kullanılmaya başlanması 1605 yılına rastlar. Önceleri tütün içilmesi önlenmek istenmiş, hatta Padişah Murat IV, tütün kullananlara ölüm cezası bile vermiştir. Ama tütün tiryakiliğinin önü alınamamıştır. Aksine kuvvetli bir alışkanlık meydana getirdiği için de çabucak ve geniş ölçüde yayılmıştır.

Sigaranın zararlı maddesi «nikotin» dir. Nikotin çok zehirli bir alkoloittir. Ağız yoluyla bir defada alınacak 1-2 santigram nikotin insanı hemen öldürür. Tütündeki nikotin çok yüksek olduğu halde zehirlememesinin sebebi büyük kısmının parçalanması ve dumana geçmemesidir. Sürekli sigara içenlerde zamanla birçok organik bozukluklar meydana gelir. Kalp çarpıntısı, astım, damar sertliği, tansiyon yükselmesi, göz bozuklukları, baş ağrıları, uykusuzluk, sinirlilik, sindirim sistemi bozuklukları ve kanser bunlardan başlıcalarıdır.

Sigara içindeki nikotin'in bağlandığı doğuştan vücutta olan nikotinik reseptörler sigara içildikçe artar ve zamanla bunları rahatlatmak için içilen miktarda artmaya başlar. Sigara bırakılınca bu reseptörler rahatsız olur ve bir süre yoksunluk sendromu belirtileri görülür. Ancak zaman ile bu reseptörlerin sayısı azalmaya başlar ve yoksunluk sendromu belirtileri azalır. Sigara dumanı ağız yoluyla akciğere çekilirken nikotin az da olsa ağızdan ve dilden kana karışmaya başlar. Büyük bir kısmı akcigerde bronşlardan ve broncuklardan kana karışır.

Aksondan aksona elektirik yoluyla geçen uyartı, aksondan dentrite kimyasal paketcikler yoluyla geçer. Beyne kadar gelen nikotin bu geçişte bir kimyasal paket olarak geçer ve dentritte uyartıya sebep olur. Bu uyartı sayesinde beyin keyif verici hormonlar üretme emrini verir. Bu sayede sigara keyif vermeye başlar. Aynı keyfi bir daha tatmak isteyen beyin "sigara iç" emrini verir. İnsan emri her yerine getirişinde bağımlılık artar. Artık bir tiryaki olmuşsunuzdur. Sigara'nın kullanan kişiye ve çevresine verdiği zarar bir çok kanıtla sabittir. Ancak fiziksel bağımlılık bırakmayı zorlaştırır. Yardımcı yöntemler olsa da en etkili bırakma yöntemi kişinin birden bire iradesi ile sigarayı terk etmesidir.