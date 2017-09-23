Şifre çözüldü, operasyon başladı! 110 DHKP-C'li için yakalama kararı

2015 yılında İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik saldırıda kullanılan silahı temin eden terörist yakalandı. Silahı, Saldırganlar Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla'ya M. K. isimli teröristin verdiği anlaşıldı. Bu terörist İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatlara yönelik operasyon kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerden yola çıkarak DHKP-C terör örgütü ile irtibatı belirlenen 110 şüpheli belirledi. Bu şüpheliler arasında M.K.'nın da olduğu anlaşıldı. M.K. İstanbul'da gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan teröristleri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

MAKAMINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

31 Mart 2015'te İstanbul Adliyesi'ndeki odasında çalışan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C terör örgütü mensubu iki terörist tarafından adliyenin 6. Katındaki odasında kapısı kilitlenmek suretiyle alıkonulmuş daha hain bir saldırı sonucu katledilmişti.

SİLAHI NEREDEN TEMİN ETTİKLERİ ARAŞTIRILIYORDU

Berkin Elvan soruşturmasına da bakan Savcıyı odasında alıkoyan teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu sırasında ölü ele geçirilmişlerdi. Adliyeye avukat kılığında giren iki teröristin kimden yardım aldıkları ve saldırıda kullandıkları silahı nereden temin ettikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırılıyordu.

SİLAHI VEREN TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Polisi ile geçtiğimiz günlerde DHKP-C terör örgütü ile iltisaklı avukatlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ilginç bilgilere ulaşıldı.16 avukatın gözaltına alındığı 14'ünün ise tutuklandığı operasyon kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerden Mehmet Selim Kiraz'a yönelik saldırıda kullanılan silahın izine de ulaşıldı. Silahı Saldırganlar Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla'ya M. K. isimli teröristin verdiği anlaşıldı.

110 KİŞİ TESPİT EDİLDİ VE HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatlara yönelik operasyon kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerden yola çıkarak DHKP-C terör örgütü ile irtibatı belirlenen 110 şüpheli belirledi. Bu şüpheliler arasında M.K.'nın da olduğu anlaşıldı. M.K. İstanbul'da gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan teröristleri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.