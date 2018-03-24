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Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak!

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hizmete girdi

Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak!

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hizmete girdi

24 Mart 2018 Cumartesi 07:42
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak!
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ALINAN bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün kadına karşı şiddetle  mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan  kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri  amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi  (KADES) kuruldu.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve  Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.

Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecek

Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti  kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacak. Giriş yapılan telefon  numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem  kaydı tamamlanacak.

Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın  polise ihbarda bulunabilecek.

İhbar, otomasyon sistemine alarm olarak düşecek ve ihbarcının konumu,  adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görülecek.

Konum bilgisinin açık olması şart

Uygulamanın düzgün çalışması için cep telefonunun konum bilgisinin de  açık olması gerekecek.

Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci  maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.

KADES, IOS ve Android işletim sistemlerinde sanal marketlerden bugün  itibarıyla indirilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KADESKadın Acil Destek İhbar SistemiEmniyet
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