Şiddet gören kadının çığlığı

Türkiye günlerdir Emine Bulut cinayetini konuşurken bir imdat çığlığı da başkentten geldi. Ankara’da yaşayan Ukraynalı Svitlana Krychun (38) beş yıl önce Türkiye’ye geldi. Şevki Melih Eker ile 2016’da evlenen Svitlana Krychun’un iki kızı oldu. Mutluluğu uzun sürmeyen Krychun, eşinden ve ailesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Üç aydır ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan çiftin çocuklarının velayeti anneye verildi. Baba Eker’in ise kızlarını ayda iki gün görmesine hükmedildi. Eker, en son 17 Ağustos’ta 3 ve 1.5 yaşlarındaki kızlarını Krychun’un evinden aldı. İki kızının geri getirilmemesi üzerine Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Bunun üzerine Eker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın üzerinden günler geçmesine rağmen Eker, iki kızıyla kayıplara karıştı. Krychun ise gözleri yaşlı çocuklarının bulunacağı günü bekliyor.

Aileden de şikayetçi

Günlerdir çocuklarına ulaşmaya çalışan Svitlana Krychun, Milliyet’e şunları anlattı: “Evliliğim boyunca eşimden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Bu şiddet sadece eşimle de kalmadı. Eşimin annesi de bana şiddet uyguladı. Eşim büyük kızımı ablasına vermek istiyordu. Ben bunu reddedince, görümcem bana, ‘Göreceksin zamanı gelince kızını alacağım’ dedi. Eşim kız kardeşini mutlu etmek için benim kızlarımı götürdü. O çocukların annesi benim. Günlerdir kızlarımı bulamıyorum.”

Türkiye’de kimsesi olmadığını belirten Svitlana Krychun şöyle devam etti:

‘Can güvenliğim yok’

“Hayatımdan da endişe ediyorum. Can güvenliğim yok. Bu adam beni öldürebilir, ben ölmek istemiyorum. Sürekli beni öldürmekle tehdit ediyordu. Türkiye bana yardım etsin, sonum Emine Bulut gibi olmasın. Bu adamın ailesi geniş, benim Türkiye’de kimsem yok. Tek isteğim çocuklarımla güvenli bir şekilde yaşamak. Bu adam kızlarımı sabah aldığında akşam getirecekti, üzerinden 14 gün geçti. Çocuklarımın nerede olduğunu bilmiyorum. Olaydan hemen sonra hakkında yakalama kararı çıkarttım ama buna rağmen bulunamadı. Lütfen sesimi duyun.”